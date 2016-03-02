"Азовця" Краснова відвезли до лікарні із зали суду (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, в ході засідання йому стало зле. Адвокати викликали “швидку допомогу», яка констатувала гіпертонічний криз, після чого Краснова було вивезено до лікарні.

У свою чергу його адвокат Андрій Мамалига повідомив, що вчора його підзахисному не було надано належну медичну допомогу, а тому те, що сталось сьогодні, є наслідками.

Наразі слідчий суддя Ірина Макаренко перебуває у нарадчій кімнаті, де вирішує питання щодо заявленого раніше адвокатами Краснова клопотання про відвід її колезі - судді Валентині Малиновській.

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Як повідомляв УНІАН, голову громадського корпусу “Азов-Крим” затримали в ніч на 28 лютого на Київщині.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

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Вчора, 1 березня, Шевченківський суд почав засідання з обрання запобіжного заходу Краснову. Водночас лікарі, яких викликав до суду адвокат, після огляду Краснова рекомендували його госпіталізувати у зв’язку з підозрою на черепно-мозкову травму. Однак суддя Маліновська наполягала на розгляді запобіжного заходу, і захист Краснова оголосив їй відвід.

Пізніше засідання суду продовжила суддя Макаренко, яка врахувала рекомендації лікарів про необхідність госпіталізації Краснова, і перенесла обрання запобіжного заходу на 2 березня.

Згодом стало відомо, що Краснова оглянули в госпіталі СБУ в Києві, після чого відпустили.