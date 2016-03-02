"Азовець" Краснов розповів, після чого його почали переслідувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це Краснов сказав сьогодні на прес-конференції.

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"Перед Майданом безпосередньо я та Олександр Костенко, ми порушили таку гостру тему, як торгівля людьми, жінками в Криму. Я з цього приводу робив прес-конференцію, це була відома тема. Там були безпосередньо замішані високопосадовці Росії, і після того якраз з'явився ось цей увесь тиск... Тобто, всі ці кримські СБУшники, прокурори ще до окупації, вони так і казали у неформальній розмові, що виконують наказ Москви по помсті нам, по усуненню", - заявив Краснов.

Як повідомляв УНІАН, голову громадського корпусу "Азов-Крим" Краснова затримали в ніч на 28 лютого на Київщині.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

Пізніше Краснова звільнили з-під варти. За даними "Азова", причиною звільнення стало те, що збіг термін (три доби) для висунення звинувачень Краснову, яких йому так і не висунули.

Сьогодні, 2 березня, о 14:00 Шевченківський районний суд Києва проведе засідання з обрання запобіжного заходу Краснову.