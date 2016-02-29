Представники "Азову" завершили акцію під будівлею СБУ

З-під будівлі СБУ розходяться люди, повідомляє на своїй сторінці у Facebook активіст Тамара Шевчук.

Також вона повідомила інформацію щодо затримання Оксани від її державного адвоката.

За його словами, Оксани нині перебуває у слідчому ізоляторі СБУ, а Станіслава "востаннє бачили на Володимирській 33 (в ізоляторі його нема)".

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Як зазначає Шевчук, що о 9:30 29 лютого СБУ пояснить причину затримання Станіслава Краснова. Очікується, що ввечері того ж дня відбудеться перше судове засідання у справі. Зауважимо, що Станіслав воював у Пісках, учасник кримської блокади, активний громадський діяч тощо.

Як повідомляв УНІАН, активісти громадянського корпусу "Азов" проводять акцію під стінами будівлі СБУ в Києві. Вони вимагають пояснень від представників правоохоронних органів, чому був затриманий глава ГК "Азов-Крим" Станіслав Краснов.