Порошенко жодних листів Савченко не писав – прес-секретар президента

Про це в коментарі УНІАН по телефону заявив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

За його словами, Порошенко передавав усні слова підтримки Савченко, яка утримується в СІЗО у РФ.

"Президент передавав слова підтримки Савченко через її сестру Віру і маму. Жодних листів він не направляв", - сказав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, Фейгін оприлюднив заяву Савченко про припинення сухого голодування. Рішення перейти на воду і дитячі суміші Савченко прийняла після того, як отримала лист від нібито Порошенка, який пообіцяв зробити все можливе, щоб обміняти полонянку.

У зверненні до українців Савченко написала, що припиняє сухе голодування заради всіх, хто хвилюється за неї.

Крім того, Фейгін опублікував текст нібито самого листа Порошенко до Савченко з проханням про припинення голодування і пропозицією посади в новому складі українського уряду. У Twitter Фейгіна також з'явився коментар, що мова йде про посаду "силового" міністра, і така пропозиція допоможе звільненню Савченко.