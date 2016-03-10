Фейгін: Отриманий після "допомоги" генконсула України лист до Савченко "від Порошенка" - втручання ФСБ
Адвокат льотчиці та народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін заявляє, що переданий ним підроблений лист президента Петра Порошенка до Надії Савченко він отримав після того, як його контакти дав генеральний консул України в Ростові-на-Дону Віталій Москаленко, який теж був спочатку введений в оману.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Змушений терміново повідомити про наступне. Протягом сьогоднішнього ранку генконсульство України і я стали об'єктом вельми безпардонної спецоперації. Щоб дискредитувати Надію у зв'язку із закінченням її сухого голодування, було передано підроблений лист президента України для Наді", - написав Фейгін.
За його словами, ввечері 9 березня до генерального консула України в Ростові-на-Дону Віталія Москаленка надійшов дзвінок з Адміністрації президента України з проханням надати номер Фейгіна для передачі листа від Порошенка до Надії Савченко.
"Зазначена особа надіслала мені листа, якого я і передав Надії сьогодні", - написав адвокат льотчиці.
За його словами, "Кремль зайнятий як дискредитацією самої Савченко та її адвокатів, так і держорганів України".
"Замість того, щоб вирішити питання про обмін, спецслужби грають життям Савченко, вводячи в оману і генерального консула України, і прес-службу президента України, і мене", - написав Фейгін.
Він зазначив, що раніше Савченко передавали прохання припинити голодування від усіх, хто її підтримує, в тому числі і прохання Порошенка, і вона припинила голодування, почувши про ту підтримку, яка надається їй по всьому світу.
"Досить часто у нас з адвокатом Полозовим просять підтвердження про втручання ФСБ в нашу діяльність. Так ось воно", - сказав Фейгін.
Фейгін у своєму Twitter також приніс свої вибачення "всім, хто читав зазначений лист".
"Ми є об'єктом оперативної розробки, і мало що цьому можна протиставити", - додав адвокат.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, Фейгін оприлюднив заяву Савченко про припинення сухе голодування. Рішення перейти на воду і дитячі суміші Савченко прийняла після того, як отримала нібито лист від Порошенка, який пообіцяв зробити все можливе, щоб обміняти полонянку.
У зверненні до українців Савченко написала, що припиняє сухе голодування заради всіх, хто хвилюється за неї.
Крім того, Фейгін опублікував текст нібито листа Порошенка до Савченко з проханням про припинення голодування і пропозицією посади в новому складі українського уряду. У Twitter Фейгіна також з'явився коментар, що мова йде про посаду "силового" міністра, і така пропозиція допоможе звільненню Савченко.