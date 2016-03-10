Фейгін: Отриманий після "допомоги" генконсула України лист до Савченко "від Порошенка" - втручання ФСБ

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Змушений терміново повідомити про наступне. Протягом сьогоднішнього ранку генконсульство України і я стали об'єктом вельми безпардонної спецоперації. Щоб дискредитувати Надію у зв'язку із закінченням її сухого голодування, було передано підроблений лист президента України для Наді", - написав Фейгін.

За його словами, ввечері 9 березня до генерального консула України в Ростові-на-Дону Віталія Москаленка надійшов дзвінок з Адміністрації президента України з проханням надати номер Фейгіна для передачі листа від Порошенка до Надії Савченко.

"Зазначена особа надіслала мені листа, якого я і передав Надії сьогодні", - написав адвокат льотчиці.

За його словами, "Кремль зайнятий як дискредитацією самої Савченко та її адвокатів, так і держорганів України".

"Замість того, щоб вирішити питання про обмін, спецслужби грають життям Савченко, вводячи в оману і генерального консула України, і прес-службу президента України, і мене", - написав Фейгін.

Він зазначив, що раніше Савченко передавали прохання припинити голодування від усіх, хто її підтримує, в тому числі і прохання Порошенка, і вона припинила голодування, почувши про ту підтримку, яка надається їй по всьому світу.

"Досить часто у нас з адвокатом Полозовим просять підтвердження про втручання ФСБ в нашу діяльність. Так ось воно", - сказав Фейгін.

Фейгін у своєму Twitter також приніс свої вибачення "всім, хто читав зазначений лист".

"Ми є об'єктом оперативної розробки, і мало що цьому можна протиставити", - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, Фейгін оприлюднив заяву Савченко про припинення сухе голодування. Рішення перейти на воду і дитячі суміші Савченко прийняла після того, як отримала нібито лист від Порошенка, який пообіцяв зробити все можливе, щоб обміняти полонянку.

У зверненні до українців Савченко написала, що припиняє сухе голодування заради всіх, хто хвилюється за неї.

Крім того, Фейгін опублікував текст нібито листа Порошенка до Савченко з проханням про припинення голодування і пропозицією посади в новому складі українського уряду. У Twitter Фейгіна також з'явився коментар, що мова йде про посаду "силового" міністра, і така пропозиція допоможе звільненню Савченко.