Штепа: Захоплення Слов'янська відбувалося з відома і за підтримки співробітників СБУ і МВС

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Червонозаводський районний суд Харкова визначив порядок слухання кримінального провадження за обвинуваченням Штепи у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність і незалежність України.

Суд, зокрема, вирішив проводити спочатку допит свідків звинувачення, потім свідків захисту, потім — дослідити матеріали провадження.

При цьому суд задовольнив клопотання Штепи про те, щоб під час кожного засідання у встановленій послідовності допитувалися і свідки обвинувачення, і свідки захисту.

Своє клопотання підсудна обґрунтувала тим, що, на її переконання, державне обвинувачення не зможе забезпечити явку на кожне засідання своїх свідків.

Крім того, в ході сьогоднішнього засідання відбувся допит самої Штепи. Вона протягом майже трьох годин читала свою промову, надруковану на 52 сторінках.

Як передає в свою чергу Depo.Харків, завершуючи свій виступ, вона сказала: "Слава Господу Богу! Слава Україні! Ми переможемо! Ваша Неля Штепа!".

Після цього вона підписала роздруківку свого виступу і передала колегії суддів.

Штепа додала суддям, що цей виступ стане для них сувеніром після того, як вона стане президентом України.

Під час свого виступу екс-мер Слов'янська категорично відкинула свою причетність до інкримінованих їй злочинів, а також звинуватила прокуратуру у фальсифікації справи.

На думку Штепи, до захоплення Слов'янська в квітні 2014 року причетні представники силових структур.

Як уточнює Depo.Харків, за словами тодішнього мера 12 квітня 2014 року адмінбудівлі у Слов'янську захоплювали близько 1 тисячі осіб.

За даними Штепи, у захопленні брали участь, зокрема, близько 100 колишніх працівників СБУ та МВС, близько 250 учасників "козачого ополчення", які з'явилися в березні 2014 року в Святогірську нібито для охорони Свято-Успенської лаври, і "ще 650 осіб ополчення з Харкова і Луганська".

Підсудна підкреслила, що всі захоплення у Слов'янську відбулися з відома і за підтримки працівників СБУ та МВС.

Штепа також заявила, що попереджала Адміністрацію президента, Кабінет міністрів і СБУ про події в місті і про участь у цих подіях правоохоронців.

Вона висловила переконання, що справжні патріоти України сидять у в'язниці, а правоохоронці є сепаратистами.

"Прокуратура, СБУ, міліція – сепаратисти, і вони всі працюють саме в цьому напрямку", - підкреслила вона.

Штепа також відмовилася відповідати на запитання прокурорів.

Як передає кореспондент УНІАН, вона запропонувала, щоб представники держобвинувачення в письмовому вигляді передали свої питання колегії суддів, яка на наступному засіданні і озвучить їх.

Враховуючи необхідність підготовки в письмовому вигляді запитань прокуратури до Штепі, в судовому засіданні було оголошено перерву до 11:00 28 березня.

Довідка УНІАН. Мера Слов'янська Штепу затримали в липні 2014 року. Їй інкримінують заклики до зміни кордонів України, сприяння проведенню псевдореферендума про відділення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп і організацій. Штепі оголошено остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації). Справу розглядає Червонозаводський райсуд Харкова.

4 лютого суд продовжив для підозрюваної запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави на 2 місяці, починаючи з 8 лютого.