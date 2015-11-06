У Харкові через відрядження судді засідання у справі Штепи перенесли на невизначений термін

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю та ЗМІ прокуратури Харківської області, суддя Червонозаводського райсуду Ірина Прошутя сьогодні “перебуває на навчаннях”.

За даними прокуратури, про дату наступного судового засідання у справі Штепи буде повідомлено пізніше.

Читайте такожШтепа заявила з лави підсудних, що хоче знову стати мером Слов'янська

Довідка УНІАН. Колишнього мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня їй було оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мер міста обвинувачується в закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. 31 жовтня прокуратура передала обвинувальний акт в суд. Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.