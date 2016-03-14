Скандального главу поліції Вінницької області відсторонили від посади (відео)

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України.

Відповідний наказ голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе підписала сьогодні, 14 березня.

"Таке рішення було прийнято главою Нацполіції у зв'язку з необхідністю проведення перевірки за виявленими обставинами", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Шевцова викликано до Києва для надання пояснень і вирішення питання щодо його подальшого перебування на посаді.

Також варто нагадати, що наразі Шевцов ще не пройшов атестацію.

Керівника поліції Вінничини відсторонено від посадиВідповідний наказ Голова Національної поліції України Хатія Деканоі... Опубликовано Національна поліція України 14 марта 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Вінниці відбулися протестні акції з вимогою відставки Шевцова, звинувачуючи його у сепаратизмі. Його учасники палили шини біля будівлі обласного главку поліції і перекривали рух на трасі міжнародного значення «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Цим акціям передували звинувачення з боку вінницьких активістів, насамперед у соцмережах, на адресу Шевцова, який є вихідцем із Севастополя, в сепаратизмі. Інтернет-користувачі розмістили скріни з акаунта керівника обласної поліції, де фігурує його спільна фотографія з боксером і депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим, який відвідував Крим під час так званого "референдуму", організованого Росією, і фото його дітей біля військового авто з російськими номерами.

На ці звинувачення Шевцов також відповідав у соцмережі, що фото було зроблено під час військового параду в травні 2013 року. Щодо знімка з Валуєвим, то він нібито був зроблений задовго до окупації Криму.