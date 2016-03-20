Суд випустив з-під варти скандального екс-керівника вінницької поліції Шевцова

Скандального екс-очільника поліції Вінницької області Антона Шевцова пізно увечері 20 березня звільнили з-під варти. Про це із зали суду передає кореспондент ТСН.

Шевцова звільнили через те, що минуло рівно три доби з моменту його затримання, тому час для обрання запобіжного заходу сплив.

Після того, як екс-очільника поліції звільнили, підозрюваного взяли у кільце його знайомі, посадили у машину і повезли у невідомому напрямку.

У прокуратури є час до 22 березня, щоб оскаржити ухвалу суду.

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Нагадаємо, на початку березня вінницькі активісти оприлюднили інформацію про можливу причетність Шевцова до сепаратизму, посилаючись на публікації в соцмережах Шевцова і його сім'ї. Сам Шевцов повідомив, що сторінки його і його дружини були раніше зламані, а звинувачення базуються на фото в соцмережах, вирваних із часового контексту.

Шевцова звинувачують у державній зраді, його затримали в аеропорту "Бориспіль" з квитками до Мінська, а звідти до Москви.