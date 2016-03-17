СБУ затримала екс-начальника поліції Вінниччини, який намагався втекти до Росії

Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, Шевцов затриманий при спробі втекти до Росії.

"Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього керівника поліції Вінницької області Антона Шевцова, який намагався втекти до Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗвільнений глава поліції Вінницької області Шевцов заявив, що сам пішов з посади

#СБУ затримала Шевцова, він намагався втекти до РосіїСпівробітники Служби безпеки України затримали колишнього керівни... Posted by Гітлянська Олена on Thursday, March 17, 2016

Як повідомляв УНІАН раніше, СБУ провела перевірку за зверненням начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова щодо його причетності до сепаратизму та не підтвердила ці дані.

Нагадаємо, 10 березня у Вінниці відбулися протестні акції з вимогою відставки Шевцова, звинувачуючи його у сепаратизмі. Його учасники палили шини біля будівлі обласного главку поліції і перекривали рух на трасі міжнародного значення «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Цим акціям передували звинувачення з боку вінницьких активістів, насамперед у соцмережах, на адресу Шевцова, який є вихідцем із Севастополя, в сепаратизмі. Інтернет-користувачі розмістили скріни з акаунта керівника обласної поліції, де фігурує його спільна фотографія з боксером і депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим, який відвідував Крим під час так званого "референдуму", організованого Росією, і фото його дітей біля військового авто з російськими номерами.

На ці звинувачення Шевцов також відповідав у соцмережі, що фото було зроблено під час військового параду в травні 2013 року. Щодо знімка з Валуєвим, то він нібито був зроблений задовго до окупації Криму.