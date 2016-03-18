Скандальному екс-очільнику поліції Вінницької області Шевцову інкримінують держзраду

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Трохи деталей по Шевцову: зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Тривають слідчі дії", - зазначається у її повідомленні.

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Трохи деталей по Шевцову: зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Тривають слідчі дії. Опубликовано Гітлянськой Оленой 17 марта 2016 г.

Нагадаємо, 17 березня СБУ затримала екс-начальника поліції Вінниччини, який намагався втекти до Росії.

Як повідомляв УНІАН раніше, СБУ провела перевірку за зверненням начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова щодо його причетності до сепаратизму та не підтвердила ці дані.