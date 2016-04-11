Завтра суд оголосить рішення на апеляцію Краснова щодо тримання його під вартою

Апеляційний суд Києва у вівторок, 12 квітня, о 10:00 оголосить ухвалу на скаргу сторони захисту про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою голові громадської організації "Крим Азов" Станіславу Краснову.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні ввечері прийняла колегія суддів апеляційного суду міста Києва.

Відзначається, що судове засідання розпочалося з понад двохгодинним запізненням.

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Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд міста Києва взяв під варту "азовця" Станіслава Краснова. Таким чином він задовольнив клопотання прокурора Андрія Сватка про зміну Краснову запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на взяття під варту до 26 квітня.

Нагадаємо, голову Громадянського корпусу "Азов-Крим" затримали в ніч на 28 лютого на Київщині. В СБУ стверджують, що він разом із своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

Адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ до його підзахисного застосовували тортури, вимагаючи зізнатися про схованку зі зброєю.

3 березня суд обрав Краснову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, суд зобов'язав Краснова здати паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також зобов'язав органи прокуратури провести перевірку факту його побиття і направити його до судово-медичного експерта, який задокументує тілесні ушкодження.

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У той же день Краснову пред'явили нові підозри - підготовка терактів, шпигунство і державна зрада.

15 березня слідчі СБУ звернулися до суду щодо зміни запобіжного заходу Краснову з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою.