У справі "азовця" Краснова стало відомо про нові підозри: тероризм, шпигунство, держзрада

Як передає кореспондент УНІАН, про співробітник СБУ заявив у Шевченківському райсуді Києва, який обирає Краснову запобіжний захід.

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Представники СБУ намагалися вручити Краснову документ про нові підозри, але він втратив свідомість, і його повезли до лікарні.

Як повідомляв УНІАН, голову Цивільного корпусу "Азов-Крим" затримали в ніч на 28 лютого на Київщині.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

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1 березня Шевченківський суд почав засідання з обрання запобіжного заходу Краснову. Водночас лікарі, яких викликав до суду адвокат, після огляду Краснова рекомендували його госпіталізувати у зв’язку з підозрою на черепно-мозкову травму.

Адвокат Краснова заявив, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.

Прокуратура просила суд обрати Краснову запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 20 млн грн.