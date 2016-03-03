Суд обрав для Краснова запобіжний захід: цілодобовий домашній арешт з носінням браслета

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Андрій Трубніков.

Крім того суд зобов'язав Краснова здати паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також зобов'язав органи прокуратури провести перевірку факту його побиття та направити його до судово-медичного експерта, який задокументує тілесні ушкодження.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Краснову висунули нові підозри - підготовка терактів, шпигунство та державна зрада.

Представники СБУ в суді намагалися вручити Краснову документ про нові підозри, але він втратив свідомість, і його повезли до лікарні.

Прокуратура просила суд обрати Краснову запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Голову Цивільного корпусу “Азов-Крим” затримали в ніч на 28 лютого на Київщині.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.

1 березня Шевченківський суд почав засідання з обрання запобіжного заходу Краснову. Водночас лікарі, яких викликав до суду адвокат, після огляду Краснова рекомендували його госпіталізувати у зв’язку з підозрою на черепно-мозкову травму.

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Адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.