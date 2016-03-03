Суд обрав для Краснова запобіжний захід: цілодобовий домашній арешт з носінням браслета
Шевченківський районний суд Києва обрав у якості запобіжного заходу для голови цивільного корпусу “Азов-Крим” Станіслава Краснова цілодобовий домашній арешт.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Андрій Трубніков.
Крім того суд зобов'язав Краснова здати паспорт громадянина України та закордонний паспорт, а також зобов'язав органи прокуратури провести перевірку факту його побиття та направити його до судово-медичного експерта, який задокументує тілесні ушкодження.
Читайте також"Азов" опублікував фото Краснова, якого без свідомості доставили із зали суду в реанімацію
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Краснову висунули нові підозри - підготовка терактів, шпигунство та державна зрада.
Представники СБУ в суді намагалися вручити Краснову документ про нові підозри, але він втратив свідомість, і його повезли до лікарні.
Прокуратура просила суд обрати Краснову запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 20 млн грн.
Голову Цивільного корпусу “Азов-Крим” затримали в ніч на 28 лютого на Київщині.
В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігали зброю та вибухівку. Також СБУ заявила, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні.
1 березня Шевченківський суд почав засідання з обрання запобіжного заходу Краснову. Водночас лікарі, яких викликав до суду адвокат, після огляду Краснова рекомендували його госпіталізувати у зв’язку з підозрою на черепно-мозкову травму.
Читайте також"Азовець" Краснов: Про всі зв'язки з іноземними спецслужбами я одразу повідомляв спецслужбам українським
Адвокат Краснова Андрій Мамалига заявив, що співробітники СБУ застосовували до його підзахисного тортури, вимагаючи зізнань про схованку зі зброєю.