Касько розповів про квартири, через які його переслідує прокуратура

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я працював в органах прокуратури з 1998 року, куди був направлений по розподілу після закінчення університету. У 2002 році мене запросили на роботу до ГПУ. У зв’язку з переїздом зі Львова до Києва мені та моїй мамі міськвлада – наголошую, що не ГПУ – виділила однокімнатну квартиру, житлова площа якої становила близько 19 кв.м. В подальшому моя мама приватизували це житло", - повідомив Касько.

За його словами, у 2005 році Касько звільнився з ГПУ, на той час не маючи перспектив для професійного росту там, а у 2007 році повернувся на запрошення ГПУ - на посаду начальника управління.

"У 2008 році ГПУ ініціювало виділення мені трикімнатної квартири, яка й спричинила всю цю зайву увагу до мене. Це було перше і єдине службове житло, яке я отримував. Для отримання цього житла я надавав ГПУ ту інформацію і у тій формі, як це вимагалися профільним управлінням. В тому числі довідку ЖЕКу про склад сім’ї, інформацією з якої спекулює ГПУ", - зазначив Касько.

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"Після призначення Пшонки Генеральним прокурором я одразу звільнився з органів прокуратури, а отримана трикімнатна квартира була мною приватизована", - додав він.

"Мені б дуже хотілося поділитися усіма документами, які підтверджують правдивість моїх слів, але я не можу слідувати хибним шляхом ГПУ і розкривати матеріали досудового розслідування", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 квітня, Касько заявив, що Генпрокуратура допитує його з порушенням закону без вручення підозри.

Раніше прокурор ГПУ Владислав Куценко запевняв, що повідомлення про підозру Каську вручили відповідно до закону, з дотриманням усіх необхідних процедур.

10 квітня Каську було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа.

За даними ГПУ, Касько незаконно, в тому числі у спосіб використання підроблених документів, шляхом обману заволодів приміщенням службової квартири площею 155 кв. м на бульварі Дружби народів у Києві, ринкова вартість якої на той момент становила близько 1,8 млн грн, чим спричинив шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах. При цьому Касько порушив права категорій осіб, що потребували поліпшення житлових умов та були наділені правом на отримання житла в першу чергу, зауважили в ГПУ.

Нагадаємо, ряд депутатів заявили про наміри взяти Каська на поруки, у разі арешту.