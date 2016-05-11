Джамала назвала свого головного суперника на Євробаченні-2016

Про це вона сказала у Стокгольмі, передає "Крим.Реалії".

"Головним суперником вважаю себе на сцені, тому що у мене дуже емоційна пісня. Вона дуже відрізняється музикою, змістом від всіх, які ми тут зараз почуємо", – пояснила співачка.

За її словами, сьогодні світові потрібні послання із закликом жити в любові та мирі.

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"Я налаштована на те, щоб залишити щось у серці кожного європейця, який буде дивитися Євробачення. Це буде перемога, коли я зрозумію, що я своєю творчістю, своїм словом доторкнулась до людей", – сказала Джамала.

"Цього року конкурс покаже, якщо це просто шоу, то переможе людина "Х", а якщо конкурс пісні – переможе пісня "1944", – вважає артистка.

Як повідомляв УНІАН, Джамала перемогла в національному відборі на участь у Євробаченні-2016 за підсумками глядацького та суддівського голосування з піснею "1944" про трагедію кримськотатарського народу.

Крім того, українська співачка кримсько-татарського походження Джамала, яка представляє Україну цього року на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, напередодні півфіналів, за останніми ставками букмекерів, перебуває серед основних претендентів на перемогу.

Так, Джамала знаходиться на другому місці серед потенційних переможців конкурсу. Найбільше шансів на перемогу, вважають букмекери, у представника Росії Сергія Лазарєва. Також у п'ятірці фаворитів Амір Хаддад з Франції, Франс з Швеції і Демі Ім з Австралії.

Нагадаємо, Євробачення-2016 проходить у Стокгольмі. 10 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу. Джамала виступить за право участі у фіналі конкурсу у другому півфіналі 12 травня.