Букмекери назвали Джамалу однією з фаворитів Євробачення-2016
Українська співачка кримсько-татарського походження Джамала, яка представляє Україну цього року на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, напередодні півфіналів за останніми ставками букмекерів знаходиться серед основних претендентів на перемогу.
Так, на сайті Oddschecker, де зібрані багатьох ставки букмекерів, Джамала знаходиться на другому місці серед потенційних переможців конкурсу. Ну а найбільше шансів на перемогу, вважають букмекери, у представника Росії Сергія Лазарєва. Також в п'ятірці фаворитів Амір Хаддад з Франції, Франс з Швеції і Демі Ім з Австралії.
Як повідомляв УНІАН, перший півфінал конкурсу відбудеться вже сьогодні, другий півфінал – 12 травня, а фінал – у суботу 14 травня.
Джамала побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 у другому півфіналі 12 травня. Українська співачка кримсько-татарського походження виступить під номером 14 і виконає пісню "1944", в якій вона розповідає історію депортації своєї сім'ї із Криму в середині минулого століття.
Джамала - 1944
Сергій Лазарєв - You Are The Only One
Frans - If I Were Sorry
Dami Im - Sound Of Silence