Букмекери назвали Джамалу однією з фаворитів Євробачення-2016

Так, на сайті Oddschecker, де зібрані багатьох ставки букмекерів, Джамала знаходиться на другому місці серед потенційних переможців конкурсу. Ну а найбільше шансів на перемогу, вважають букмекери, у представника Росії Сергія Лазарєва. Також в п'ятірці фаворитів Амір Хаддад з Франції, Франс з Швеції і Демі Ім з Австралії.

Як повідомляв УНІАН, перший півфінал конкурсу відбудеться вже сьогодні, другий півфінал – 12 травня, а фінал – у суботу 14 травня.

Джамала побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 у другому півфіналі 12 травня. Українська співачка кримсько-татарського походження виступить під номером 14 і виконає пісню "1944", в якій вона розповідає історію депортації своєї сім'ї із Криму в середині минулого століття.

Джамала - 1944

Сергій Лазарєв - You Are The Only One

Amir - J'ai cherché

Frans - If I Were Sorry

Dami Im - Sound Of Silence