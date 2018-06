Євробачення-2016: виступи перших фіналістів

На сцені Globe Arena виступили конкурсанти з 18 країн, і лише 10 з них отримали перепустки у фінал пісенного змагання, який відбудеться у суботу, 14 травня.

Нагадаємо, що за підсумками голосування глядачів, до фіналу конкурсу пройшли: Азербайджан, Росія, Нідерланди, Угорщина, Хорватія, Австрія, Вірменія, Чехія, Кіпр та Мальта.

Читайте також"У мене чоловік вірменин, я за вірмен!": Організатори "Євробачення" дискваліфікували суддю від Росії

Пропонуємо вам оцінити виступи перших фіналістів "Євробачення 2016".

Азербайджан – Семра/Miracle

Росія – Сергій Лазарєв/You Are the Only One

Нідерланди – Дауе Боб/Slow Down

Угорщина – Фредді/Pioneer

Хорватія – Ніна Кралич/Lighthouse

Австрія – Зої/Loin d’ici

Вірменія – Івета Мукучян/LoveWave

Чехія – Габріела Гунчикова/I Stand

Республіка Кіпр – Minus One/Alter Ego

Мальта – Іра Лоско/Walk on Water

Як повідомляв УНІАН, учасниця від України - Джамала - побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 у другому півфіналі 12 травня. Українська співачка кримсько-татарського походження виступить під номером 14 і виконає пісню "1944", в якій вона розповідає історію депортації своєї сім'ї із Криму в середині минулого століття.