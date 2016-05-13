Джамала пройшла до фіналу Євробачення-2016: підсумки другого півфіналу

00:04, 13 травня 2016
Суспільство
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У столиці Швеції Стокгольмі завершився другий півфінал Євробачення, за результатами якого ще 10 країн отримали путівки до фіналу пісенного конкурсу.

фото: Andres Putting (EBU)

За підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли: Латвія, Грузія, Болгарія, Австралія, Україна, Сербія, Польща, Ізраїль, Литва, Бельгія.

Представниця України, кримськотатарська співачка Джамала виконала пісню "1944", присвячену депортації кримських татар.

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Фінал конкурсу, в ході якого визначиться переможець Міжнародного пісенного конкурсу, відбудеться цієї суботи, 14 травня.

фото: Andres Putting (EBU)

Таким чином, за підсумками двох півфіналів, у фіналі конкурсу виступлять представники таких країн: Азербайджан, Росія, Нідерланди, Угорщина, Хорватія, Австрія, Вірменія, Чехія, Кіпр, Мальта, Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Швеція, Латвія, Грузія, Болгарія, Австралія, Україна, Сербія, Польща, Ізраїль, Литва, Бельгія.Загалом у конкурсі беруть участь 42 країни: 18 - у першому півфіналі, та ще 18 – у другому. Із них по 10 вже пройшли до фіналу. Також, до фіналу автоматично потрапляють представники 6 країн-засновників конкурсу: Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція; а також країна, яка приймає цього року конкурс – Швеція. Всього у фіналі виступлять 26 конкурсантів.

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фото: Andres Putting (EBU)

Нагадаємо, що Джамала цього року на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, напередодні півфіналів, за останніми ставками букмекерів, перебуває серед основних претендентів на перемогу.

Так, Джамала знаходиться на другому місці серед потенційних переможців конкурсу. Найбільше шансів на перемогу, вважають букмекери, у представника Росії Сергія Лазарєва. Також у п'ятірці фаворитів Амір Хаддад з Франції, Франс з Швеції і Демі Ім з Австралії.

Джамала з командою у ''зеленій зоні'' під час оголошення результатів
Джамала з командою у "зеленій зоні" під час оголошення результатів /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Джамала з командою у ''зеленій зоні'' під час оголошення результатів
Джамала з командою у "зеленій зоні" під час оголошення результатів /  © facebook.com/jamalaoffici
Виступ Джамали
Виступ Джамали /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Прес-конференція Джамали після другого півфіналу
Прес-конференція Джамали після другого півфіналу /  © Andres Putting (EBU)
Прес-конференція переможців другого півфіналу
Прес-конференція переможців другого півфіналу /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Laura Tesoro, Бельгія
Laura Tesoro, Бельгія /  © Andres Putting (EBU)
Laura Tesoro, Бельгія
Laura Tesoro, Бельгія /  © Andres Putting (EBU)
ManuElla, Словенія
ManuElla, Словенія /  © Andres Putting (EBU)
ManuElla, Словенія
ManuElla, Словенія /  © Andres Putting (EBU)
Poli Genova, Болгарія
Poli Genova, Болгарія /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Данія, Lighthouse X
Данія, Lighthouse X /  © Andres Putting (EBU)
Норвегія, Agnete
Норвегія, Agnete /  © Andres Putting (EBU)
Литва, Donny Montell
Литва, Donny Montell /  © Thomas Hanses (EBU)
Албанія, Eneda Tarifa
Албанія, Eneda Tarifa /  © Andres Putting (EBU)
Грузія, Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz
Грузія, Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Македонія, Kaliopi
Македонія, Kaliopi /  © Thomas Hanses (EBU)
Ірландія, Nicky Byrne
Ірландія, Nicky Byrne /  © Thomas Hanses (EBU)
Сербія, Sanja Vučić
Сербія, Sanja Vučić /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
IVAN, Білорусь
IVAN, Білорусь /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Ізраїль, Hovi Star
Ізраїль, Hovi Star /  © Thomas Hanses (EBU)
Швейцарія, Rykka
Швейцарія, Rykka /  © Thomas Hanses (EBU)
Польща, Michał Szpak
Польща, Michał Szpak /  © Thomas Hanses (EBU)
Відкриття другого півфіналу, виступ ведучих
Відкриття другого півфіналу, виступ ведучих /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Переможці другого півфіналу
Переможці другого півфіналу /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Прес-конференція переможців другого півфіналу
Прес-конференція переможців другого півфіналу /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)

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