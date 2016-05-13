Джамала пройшла до фіналу Євробачення-2016: підсумки другого півфіналу

За підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли: Латвія, Грузія, Болгарія, Австралія, Україна, Сербія, Польща, Ізраїль, Литва, Бельгія.

Представниця України, кримськотатарська співачка Джамала виконала пісню "1944", присвячену депортації кримських татар.

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Фінал конкурсу, в ході якого визначиться переможець Міжнародного пісенного конкурсу, відбудеться цієї суботи, 14 травня.

Таким чином, за підсумками двох півфіналів, у фіналі конкурсу виступлять представники таких країн: Азербайджан, Росія, Нідерланди, Угорщина, Хорватія, Австрія, Вірменія, Чехія, Кіпр, Мальта, Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Швеція, Латвія, Грузія, Болгарія, Австралія, Україна, Сербія, Польща, Ізраїль, Литва, Бельгія.Загалом у конкурсі беруть участь 42 країни: 18 - у першому півфіналі, та ще 18 – у другому. Із них по 10 вже пройшли до фіналу. Також, до фіналу автоматично потрапляють представники 6 країн-засновників конкурсу: Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція; а також країна, яка приймає цього року конкурс – Швеція. Всього у фіналі виступлять 26 конкурсантів.

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Нагадаємо, що Джамала цього року на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, напередодні півфіналів, за останніми ставками букмекерів, перебуває серед основних претендентів на перемогу.

Так, Джамала знаходиться на другому місці серед потенційних переможців конкурсу. Найбільше шансів на перемогу, вважають букмекери, у представника Росії Сергія Лазарєва. Також у п'ятірці фаворитів Амір Хаддад з Франції, Франс з Швеції і Демі Ім з Австралії.