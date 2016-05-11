Стали відомі результати першого півфіналу Євробачення 2016

За підсумками голосування глядачів, до фіналу 61-го міжнародного пісенного конкурсу пройшли: Азербайджан, Росія, Нідерланди, Угорщина, Хорватія, Австрія, Вірменія, Чехія, Кіпр та Мальта.

В рамках першого півфіналу престижного музичного конкурсу, відбувся виступ учасників з 18 країн.

Другий півфінал Євробачення пройде в четвер, 12 травня. А вже в суботу, 14 травня відбудеться фінал, в ході якого визначиться переможець Міжнародного пісенного конкурсу.

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Учасниця від України - Джамала - побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 у другому півфіналі 12 травня. Українська співачка кримсько-татарського походження виступить під номером 14 і виконає пісню "1944", в якій вона розповідає історію депортації своєї сім'ї із Криму в середині минулого століття.

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Загалом у конкурсі беруть участь 42 країни: 18 - у першому півфіналі, та ще 18 – у другому. Із них по 10 пройдуть до фіналу. Також, до фіналу автоматично потрапляють представники 6 країн-засновників конкурсу: Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція; а також країна, яка приймає цього року конкурс – Швеція. Всього у фіналі виступлять 26 конкурсантів.