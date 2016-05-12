Сьогодні у Швеції стартує другий півфінал Євробачення-2016, боротьбу за перемогу розпочне Джамала (відео)

Саме на цьому етапі боротьбу за перемогу в змаганні розпочне представниця України, кримськотатарська співачка Джамала, передає "Крим.Реалії".

Вона виконає пісню "1944", присвячену депортації кримських татар.

"У мене у виступі буде дерево, яке нібито народиться від мого співу. Народиться на сцені і сяятиме. Це дуже символічно. Як Україна, як Крим відродиться від усіх страждань, що у нас є", – розповіла співачка про деталі свого номера проекту.

Як повідомляв УНІАН, Джамала перемогла в національному відборі на участь у Євробаченні-2016 за підсумками глядацького та суддівського голосування з піснею "1944" про трагедію кримськотатарського народу.

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Крім того, українська співачка кримсько-татарського походження Джамала, яка представляє Україну цього року на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, напередодні півфіналів, за останніми ставками букмекерів, перебуває серед основних претендентів на перемогу.

Так, Джамала знаходиться на другому місці серед потенційних переможців конкурсу. Найбільше шансів на перемогу, вважають букмекери, у представника Росії Сергія Лазарєва. Також у п'ятірці фаворитів Амір Хаддад з Франції, Франс з Швеції і Демі Ім з Австралії.

Нагадаємо, Євробачення-2016 проходить у Стокгольмі. 10 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу.