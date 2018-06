Ірландські букмекери почали приймати ставки на перемогу України або РФ на Євробаченні

Букмекери назвали відповідну лінію ставок Crimea River ("Кримська річка"). Російський співак Сергій Лазарєв і українська співачка Джамала вважаються фаворитами конкурсу, зазначає Бі-бі-сі.

Крім того, в рамках Євробачення поза конкурсною програмою виступить американський співак Джастін Тімберлейк, одна з найвідоміших пісень якого називається Cry Me a River.

Конкурс Євробачення в цьому році проходить у Швеції. У ньому беруть участь артисти з 42 країн. Російський співак Сергій Лазарєв вже виступив з піснею You Are the Only One у першому півфіналі і вийшов у фінал.

Джамала з піснею "1944" про депортацію кримських татар виступить сьогодні ввечері у другому півфіналі. Очікується, що вона також вийде у фінал, який відбудеться 14 травня.