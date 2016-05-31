Пошукові роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі призупинені до ранку - депутат

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи планують відновити о 6:45 ранку.

"Станом на зараз роботи призупинені до 6:45 ранку. Іде дощ є загроза зсуву", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що проведення пошуково-рятувальних робіт відбувається у безперервному режимі. Станом на 23:00 до пошуково-рятувальних робіт на полігоні під Львовом залучено 475 людей та 63 одиниці техніки. Доля людей, які опинилися під завалами, залишається невідомою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці рятувальники ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі в селі Великі Грибовичі Жовківського району біля Львова.

Близько 15.30 на місці пожежі стався зсув твердих побутових відходів, внаслідок чого під завалами опинилися троє рятувальників. Згодом з'явилася інформація, що під завалами перебувають чотири особи.

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Грибовицьке сміттєзвалище розташоване всього за 3 км від Львова. Його відкрили у 1956 році, а за 60 років тут на площі понад 30 га накопичилось сміття заввишки від 50 до 65 метрів. Окрім цього, сміттєзвалище має від 3 до 5 озер, де зберігаються, за різними даними, від 200 до 500 тисяч тонн кислих гудронів.

Про те, що Грибовицьке сміттєзвалище треба закрити, говорять з 1990-х. Проте поки альтернативної ділянки для вивезення сміття зі Львова та навколишніх районів не знайшли.