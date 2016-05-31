Справа вандала, який осквернив пам'ятний знак героям Євромайдану, дійшла до суду

Про це повідомляє "Восточный дозор".

21-річному підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 296УК України (хуліганство), санкції якої передбачають покарання у вигляді позбавлення свободи строком до 5 років.

Читайте такожСуддя у справі екс-беркутівців удруге відмовився міняти присяжних

Як повідомила в. о. керівника Харківської прокуратури №3 Ксенія Мірошник, справа вже передана до суду.

У ніч на 27 лютого 2016 року п'яний харків'янин намагався повалити пам'ятний знак, встановлений на місці майбутнього пам'ятника героям Євромайдану. Не зумівши повалити камінь, молодий чоловік маркером написав на ньому нецензурні слова. Зловмисник був затриманий по гарячих слідах.

Нагадаємо, пам'ятний знак на проспекті Маршала Жукова відкрили в річницю теракту, який забрав життя чотирьох харків'ян.