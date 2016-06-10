Пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом локалізували - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Станом на 19:41 літаками здійснено 27 скидів 216 тонн води. Наразі робота авіації ДСНС України на території сміттєзвалища тимчасово припинена", - зазначили в ДСНС.

Рятувальники зазначили, що проводилось гасіння окремих осередків пожежі на загальній території близько 1500 м.кв. Ліквідовано загорання окремих осередків на ділянці площею 1100 м.кв.

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"Станом на 21:30 год. пожежа локалізована, спостерігається лише біля 30 окремих осередків виходу диму із середини тіла сміттєзвалища загальною площею - 400 м.кв. на схилі сміттєзвалища, які знаходяться в недоступних для гасіння місцях", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та еколог львівського комунального підприємства "Збиранка". 31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими.

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Тіло комунальника досі не виявили. Пошукові роботи було призупинено через загрозу виникнення зсуву. Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Крім того, УСБУ у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі на полігоні поблизу Львова. Підставою для відкриття провадження стала заява громадського активіста, який просив розслідувати передумови виникнення пожежі на сміттєзвалищі, до яких, за його інформацією, можуть бути причетні місцеві посадовці.