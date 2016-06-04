СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі

Слідчим відділом управління Служби безпеки України у Львівській області 3 червня відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі на Львівському полігоні переробки твердих побутових відходів у селі Великі Грибовичі Жовківського району.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

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Як зазначається у повідомленні, підставою для відкриття кримінального провадження стала заява львів’янина, активіста однієї з громадських організацій, який просить спецслужбу розслідувати передумови виникнення пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі, до яких, за його інформацією, можуть бути причетні службові особи органів місцевого самоврядування.

«У рамках провадження співробітники спецслужби вивчають інформацію щодо передумов виникнення пожежі, викладених в заяві громадянина. Правоохоронці перевірять серед причин трагедії, можливу допущену службову недбалість посадовцями, відповідальними за здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами», - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і працівник львівського комунального підприємства "Збиранка". Трьох рятувальників знайшли мертвими.

Влада Львова має намір залучити 40 млн євро кредиту Європейського інвестиційного банку на рекультивацію Грибовицького полігону та будівництво сміттєпереробного заводу.