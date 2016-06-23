Фігурантам "газової справи" Пісному та Рябошапці повідомили про підозру - НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро України готують подання до суду про обрання щодо даних осіб запобіжного заходу, зазначають у прес-центрі НАБУ.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 22 червня, на виході із Лук’янівського слідчого ізолятора одразу після звільнення під заставу, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом») детективи НАБУ затримали Валерія Пісного та Олега Рябошапку. Вони були заарештовані і взяті під варту 17 червня за рішенням Солом’янського районного суду як співорганізатори корупційної схеми з розкрадання газу, видобутого в рамках договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», повідомляє прес-центр Національного антикорупційного бюро України.

Як відомо, розміри застав, призначених судом стосовно Пісного та Рябошапки, які є одними з ключових фігурантів розслідування, були найменшими (1 млн грн та 1,5 млн грн відповідно) в порівнянні з сумами застав, призначених пересічним учасникам «газової схеми» (від 50 млн грн до 200 млн грн).

Під час здійснення затримання біля входу до Лук’янівського СІЗО з боку невідомих осіб мали місце спроби чинити перешкоди діям детективів та запобігти арешту підозрюваних. Для забезпечення порядку було залучено підрозділ спеціальних операцій НАБУ. Наразі підозрювані затримані згідно ст.208 Кримінального процесуального кодексу та доставлені до приміщення Національного бюро. Після проведення щодо них слідчих дій затриманих буде перевезено до ізолятору тимчасового тримання.

Минулого тижня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів загалом 10 підозрюваним у причетності до злочинної схеми розкрадання газу українського видобутку, які були затримані 15 червня.

15 червня детективами НАБУ і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в рамках розслідування корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством «Укргазвидобування», було проведено 37 обшуків у Львові, Дніпропетровську і Києві. В результаті було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до газової схеми.

16 червня керівник САП Назар Холодницький зареєстрував у Верховній Раді погоджене з генеральним прокурором подання про надання згоди на затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка як одного з організаторів розкрадання державного газу.

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд - це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками і виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд грн - це неоплачена сума ренти за користування надрами.