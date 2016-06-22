НАБУ затримало відпущених під заставу фігурантів "газових схем" на виході з СІЗО

У середу, 22 червня, на виході з Лук'янівського слідчого ізолятора відразу після звільнення під заставу, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом») детективи НАБУ затримали Валерія Пісного і Олега Рябошапку.

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Вони були заарештовані і взяті під варту 17 червня за рішенням Солом'янського районного суду як співорганізатори корупційної схеми з розкрадання газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ВАТ «Укргаздовидобування», повідомляє прес-центр Національного антикорупційного бюро України.

Як відомо, розміри застав, призначених судом для Пісного і Рябошапки, які є одними з ключових фігурантів розслідування, були найменшими (1 млн грн і 1,5 млн грн відповідно) порівняно з сумами застав, призначених рядовим учасникам «газової схеми» (від 50 млн грн до 200 млн грн).

При здійсненні затримання біля входу до Лук'янівського СІЗО з боку невідомих осіб мали місце спроби перешкоджати діям детективів і запобігти арешт підозрюваних. Для забезпечення порядку було залучено підрозділ спеціальних операцій НАБУ. Зараз підозрювані затримані згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу і доставлені в приміщення Національного бюро. Після проведення з ним слідчих дій, затриманих перевезуть в ізолятор тимчасового утримання.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів усім 10 підозрюваним у причетності до злочинної схеми розкрадання газу українського видобутку, які були затримані 15 червня.

15 червня детективами НАБУ і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в рамках розслідування корупційної схеми із перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством «Укргазвидобування», було проведено 37 обшуків у Львові, Дніпропетровську та Києві. В результаті було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до газової схеми.

16 червня керівник САП Назар Холодницький зареєстрував у Верховній Раді погоджене з генеральним прокурором подання про дачу згоди на затримання і арешт народного депутата Олександра Онищенка як одного з організаторів розкрадання державного газу.

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. З яких 1,6 млрд - це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками і виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд грн - це несплачена сума ренти за користування надрами.