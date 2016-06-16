НАБУ про виїзд Онищенка з України: законного механізму обмежити його пересування немає

За чинним законодавством, правоохоронці не можуть проводити будь-які негласні слідчі дії чи затримувати нардепа Олександра Онищенка без згоди Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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"Якими б мотивами не керувався Олександр Онищенко, виїжджаючи закордон та розповсюджуючи неправдиву інформацію про своє місцезнаходження, наразі не існує жодного законного механізму, який би дозволяв обмежувати свободу його пересування", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ пояснили, що у відповідності до діючого законодавства, щодо народного депутата України правоохоронні органи не можуть проводити будь-які негласні слідчі дії (спостереження, прослуховування тощо) чи затримувати його без згоди Верховної Ради України.

"Відтак, поки з Онищенка не буде знято депутатську недоторканість, будь-які закиди на адресу НАБУ в тому, що його не затримали або йому "нібито дали втекти" є неприпустимими", - додали у відомстві.

"Я хочу підкреслити, до яких би дій не вдавався Олександр Онищенко, Національне бюро реагуватиме пропорційно, аби не дати йому уникнути відповідальності. Якщо він навіть прийме рішення переховуватись від слідства, його буде оголошено у міжнародний розшук. Для цього існують усі необхідні механізми. Звичайно, за умови, якщо Верховна Рада таки позбавить його імунітету", - зауважив директор Національного бюро Артем Ситник.

Як відомо, 15 червня керівник САП Назар Холодницький передав Генеральному прокурору подання до Верховної Ради України про надання згоди на затримання та арешт народного депутата Онищенка, як одного з організаторів корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством "Укргазвидобування".

У той же день детективами НАБУ та прокурорами САП було здійснено 37 обшуків у Львові, Дніпрі та Києві, внаслідок яких було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до злочинної газової схеми. За даними слідства, всього за період діяльності цього угрупування з січня 2013 по січень 2016 років державі було завдано прямих збитків в сумі 1 млрд. 600 тис. грн.