Антикорупційна прокуратура оскаржить рішення суду для одного з фігурантів "справи Онищенка"

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав у Facebook.

«Наша позиція була, є та буде незмінно принциповою - тримання під вартою або 1,6 млрд грн застави. Переконані, що лише ця сума є співмірною до заподіяної вказаними злочинами шкоди. Ми й надалі відстоюватимемо тверду позицію щодо забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочинами», - наголосив Холодницький.

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При цьому він не назвав прізвище підозрюваного, стосовно якого будуть оскаржувати рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом застави в сумі 1 млн грн одному з 10 фігурантів кримінальної справи про розкрадання газу українського видобутку Валерію Посному.

Учора чотирьом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту або 200 млн грн застави кожному, решті продовжать обирати запобіжний захід сьогодні.

Довідка УНІАН. 15 червня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький заявив, що його відомство ініціювало арешт і притягнення до відповідальності народного депутата Олександра Онищенка, підконтрольні структури якого реалізовували ряд незаконних схем з реалізації природного газу, який був видобутий у спільній діяльності з держкомпанією «Укргазвидобування».

У компаніях було проведено десятки обшуків, затримано 10 задіяних у схемах осіб, а також було вилучено понад 50 тис. дол.

За даними ГПУ, «у результаті протиправних дій Онищенко та підконтрольної йому злочинної організації, при реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, зазначеними особами було привласнено кошти ПАТ «Укргазвидобування» в сумі понад 1,6 млрд грн, чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму».

16 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс у Верховну Раду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Онищенка.