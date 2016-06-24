Вигнаний з Держдуми РФ депутат отримав посвідку на проживання в Україні

Про це він повідомив у своєму Instagram, розмістивши фотографію посвідчення і підпис "Заздріть, друзі!".

Як повідомляв УНІАН, Пономарьов був єдиним депутатом Держдуми РФ, який 20 березня 2014 року проголосував проти анексії Росією Криму. Влітку 2014 року він виїхав з Росії до США.

7 квітня 2015 Держдума за запитом Генпрокуратури РФ позбавила Пономарьова депутатської недоторканності для розслідування справи про розтрату коштів фонду "Сколково".

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17 липня він був заочно заарештований московським судом і оголошений в міжнародний розшук. Слідчий комітет Росії порушив проти політика кримінальну справу і висловив намір домагатися його екстрадиції. 16 жовтня Держдума дала згоду на виконання рішення суду про заочний арешт Пономарьова.

10 червня 2016 Держдума РФ позбавила Пономарьова депутатських повноважень "за систематичне невиконання своїх обов'язків, в тому числі прогули пленарних засідань протягом 30 і більше календарних днів".