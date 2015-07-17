Російського депутата, який голосував проти анексії Криму, оголосили в міжнародний розшук
12:27, 17 липня 2015Світ
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Депутата Держдуми РФ Іллю Пономарьова, який проголосував проти анексії Криму, оголосили в міжнародний розшук за звинуваченням у пособництві в розтраті.
Депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов / sib.fm
Як повідомляє ТАСС, про це стало офіційно відомо 17 липня на засіданні в Басманному суді Москви, де вирішується питання про його заочний арешт.
"Пономарьова оголошено в міжнародний розшук", - сказала суддя.
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Раніше про оголошення Пономарьова в міжнародний розшук повідомляло джерело в правоохоронних органах.
Як повідомляв УНІАН, раніше відносно Пономарьова винесли постанову про притягнення його до відповідальності в якості обвинуваченого у пособництві у розтраті.
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