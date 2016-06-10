Єдиного депутата Держдуми РФ, який голосував проти анексії Криму, позбавили мандата

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за відповідну постанову проголосували 413 російських депутатів, троє були проти.

Депутат від "Справедливої Росії" Дмитро Гудков закликав російських депутатів зупинити розгляд цього питання, оскільки в залі присутні менш ніж 180 депутатів із 450-ти.

Він підкреслив, що у нього є доручення від Пономарьова, і таким чином він бере участь у роботі парламенті.

"Доручення є у мене - воно мені було давно видано. Картка Іллі Пономарьова тут, вона бере участь у голосуванні, або давайте перерахуємо, скільки тут депутатів, давайте подивимося, у кого які доручення", - сказав Гудков.

За його словами, обговорення питання про позбавлення мандата за прогули, коли в залі менш ніж 180 депутатів із 450-ти, схоже на фарс.

Помічник Пономарьова Владислав Рогімов назвав таке рішення образою російського виборця. "Не депутати, а народ, виборці повинні вирішувати, чи потрібен їм такий депутат чи ні. Депутат – це народний обранець, а насправді виходить, що народ в Росії просто стадо, якими керують ляльководи", - сказав Рогімов.

Він підкреслив, що Пономарьов під час своєї депутатської діяльності відкрито висловлював свою позицію і щодо анексії Криму, і щодо війни проти України.

"Саме за це його позбавили мандата, хоча проти війни з Україною виступає значна частина нашого суспільства. Подобається це комусь чи ні, але його підтримують, причому, зокрема, і інші депутати, але вони бояться репресій на свою адресу", - сказав Рогімов.

На його думку, росіян після сьогоднішнього рішення можна привітати з початком нового 37-го року, коли Конституція РФ нічого не варта.

Позбавити Пономарьова мандата вимагала фракція "Справедлива Росія", оскільки він тривалий час не з'являється у Держдумі, не веде роботу з виборцями в регіонах і втратив зв'язок із фракцією.

Президент РФ Володимир Путін 4 травня підписав закон, що передбачає дострокове припинення повноважень депутатів "за невиконання своїх обов'язків". Згідно з документом, повноваження депутата Держдуми можуть бути достроково припинені рішенням палати - за ініціативи фракції або комітету, в якому він перебуває, у разі невиконання обов'язків протягом 30 і більше календарних днів.

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Раніше Держдума РФ за запитом Генпрокуратури позбавила Пономарьова недоторканності.

Слідчий комітет РФ порушив проти нього кримінальну справу. За даними слідства, у 2010 році фонд "Сколково" уклав з Пономарьовим договір на виконання науково-дослідних робіт, вартість якого становила 750 тис. доларів. За цим договором передбачалося виконання Пономарьовим робіт у кілька етапів зі складанням відповідних аналітичних звітів та отриманням рецензій міжнародних наукових організацій. Пізніше, щоб не можна було проконтролювати хід досліджень, віце-президент "Сколково" Бельтюков підписав з Пономарьовим додаткову угоду, що знижувала вартість договору до 450 тис. доларів, однак фактично скасовувала систему поетапних звітів. Таким чином, як вважає слідство, вони створили умови для розкрадання коштів "Сколково" на користь Пономарьова. Щоб легалізувати оплату суми в 450 тис. доларів, Бельтюков виготовив під виглядом науково-дослідної роботи два звіти, які не мали абсолютно ніякої наукової цінності та не відповідали вимогам технічного завдання, і долучив їх до документів про витрачання грошових коштів. Щоб освоїти решту суми в 300 тис. доларів, Бельтюков уклав з Пономарьовим ще один договір, за умовами якого депутат повинен був провести курс лекцій і семінарів на тему "Комерціалізація нових технологій".

17 липня 2015 року Басманний районний суд Москви заочно заарештував Пономарьова. Слідство оголосило його в міжнародний розшук. Таким чином, процедура розшуку через Інтерпол була запущена після санкції суду на арешт Пономарьова. У відповідності з вимогами КПК РФ і закону про статус депутата державної Думи і члена Ради федерації РФ, виконання даного судового рішення не може бути розпочате без згоди Держдуми.

Слідство заявляє, що Пономарьову може загрожувати до 10 років ув'язнення за розтрату у фонді "Сколково".

20 березня 2014 року Пономарьов був єдиним депутатом, який проголосував проти анексії Криму на позачерговому засіданні Держдуми по ратифікації договору про "прийняття до складу Російської Федерації Республіки Крим та міста Севастополя".