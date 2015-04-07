Єдиного депутата Держдуми, який голосував проти анексії Криму, позбавили недоторканності

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за таку постанову сьогодні проголосували 430 російських депутатів, один був проти, один утримався.

«Дати згоду на позбавлення недоторканності депутата Державної думи Пономарьова Іллі Володимировича та порушення стосовно нього кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого частиною п'ятою статті 33 та частиною четвертою статті 160 Кримінального кодексу РФ», - йдеться в документі.

Депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков повідомив УНІАН, що голосував проти цього рішення.

«Це політична справа. Ми можемо по-різному ставитися до «Сколково», я просто знаю, що Пономарьов залучив до «Сколково» сотні мільйонів доларів, оформили напевно, звичайно, криво. Але всі гроші, які навіть він отримав, - у всіх деклараціях. Мене дивує інше: якщо ви повертаєтеся до цієї справи «Сколково», то чому ви до цього буквально кілька місяців тому головного підозрюваного відпустили, змінивши підписку про невиїзд. Сьогодні він живе в Каліфорнії. Це спроба якоїсь політичної розправи», - сказав Гудков.

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На його думку, це рішення викликане не тільки голосуванням Пономарьова щодо Криму. «Тут сукупність факторів, зокрема й це, звичайно», - сказав Гудков.

Помічник Пономарьова Владислав Рогімов впевнений, що «це робиться для того, щоб істотно послабити опозицію, щоб Ілля Володимирович не зміг брати участь в наступних виборах».

«Зараз з нього знімають імунітет і тим самим його можуть у будь-який момент після прильоту до РФ в аеропорту затримати. Уряду не подобаються його прямі висловлювання, прямі питання, на які вони не дають відповіді, і вони намагаються всіма силами зробити з нього дисидента-втікача», - сказав він УНІАН.

За його словами, Пономарьов планує повернутися до Росії зі США в травні, але все робиться для того, щоб він відмовився від цієї ідеї через побоювання за свою безпеку.

Рогімов наголосив, що влада робить все, щоб в РФ не було людей з альтернативним думкою.

«Так робив Борис Нємцов, за що він поплатився, прекрасно зрозуміло. Багато людей перебувають за межами РФ не по своїй волі, вони не можуть повернутися, оскільки тут інші люди при владі, інші цінності, а демократії залишилося дуже мало», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня Генпрокуратура РФ звернулася до Держдуми з поданням про позбавлення Пономарьова недоторканності у зв'язку зі справою фонду «Сколково». Відповідно до російського законодавства, рішення про порушення кримінальної справи стосовно депутата приймається за згодою Держдуми.

Стосовно віце-президента «Сколково» Олексія Бельтюкова було порушено справу про розтрату. За даними слідства, він незаконно передав Пономарьову 750 тис. доларів з коштів фонду. За інформацією Слідчого комітету РФ, розтрату Бельтюков намагався завуалювати, уклавши від імені фонду договори з депутатом. Офіційний представник СК РФ Володимир Маркін повідомив, що слідство вважає, що таким чином Бельтюков і Пономарьов створили умови для розкрадання коштів «Сколково» на користь останнього, а депутат був поплічником Бельтюкова в розтраті коштів фонду «Сколково» на суму понад 22 млн рублів. Маркін відзначив, що йдеться про кримінальний злочин за статтею 160 КК РФ, який визначається як «розтрата ввіреного майна».