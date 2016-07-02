НАБУ скерувало до суду клопотання щодо запобіжного заходу для Кулика

Про це повідомляє прес-центр Національного антикорупційного бюро України.

Як зазначається в повідомленні, під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2011 по 2015 рік, перебуваючи на службі в органах прокуратури підозрюваний отримав сукупний дохід у розмірі понад 1 млн 670 тис. гривень. Більшість цих коштів була витрачена у закладах харчування, на автозаправних станціях та у магазинах. Водночас у цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 млн грн і склали близько 3,4 млн грн.

Військового прокурора сил АТО неодноразово викликали прийти на допит до НАБУ як у статусі свідка, так і підозрюваного, однак він дотепер не з’являвся на виклики, без поважних причин. Черговий допит заплановано на 2 липня.

Кулика підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 Кримінального кодексу України («Незаконне збагачення»). У разі визнання судом його провини військовому прокурору сил АТО загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня детективи НАБУ за місцем проживання військового прокурора сил АТО Кулика провели обшуки, по закінченню яких здійснили повідомлення йому про підозру.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що не збирається захищати військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика.

Коментуючи розслідування Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні стосовно Кулика, Луценко наголосив, що «сповідує принцип, по якому в цій країні немає недоторканих, що стосується, в повній мірі, і будь-якого прокурора». За його словами, НАБУ діє абсолютно правильно, оскільки має право вивчати будь-які справи стосовно прокурорів і навіть генпрокурора. «Кулика не збираюся захищати, він буде відповідати, як і будь-який громадянин України, перед висунутими по ньому обвинуваченнями», - заявив Луценко.

Водночас він додав, що існує провадження щодо певних дій НАБУ: «Я особисто буду радитися із керівництвом НАБУ, щоб ці перевірки не заважали нашій спільній роботі щодо резонансних злочинів високопосадовців».