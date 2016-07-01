Луценко заявляє, що не збирається захищати прокурора сил АТО Кулика

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Коментуючи розслідування Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні стосовно Кулика, Луценко наголосив, що «сповідує принцип, по якому в цій країні немає недоторканих, що стосується, в повній мірі, і будь-якого прокурора». За його словами, НАБУ діє абсолютно правильно, оскільки має право вивчати будь-які справи стосовно прокурорів і навіть генпрокурора. «Кулика не збираюся захищати, він буде відповідати, як і будь-який громадянин України, перед висунутими по ньому обвинуваченнями», - заявив Луценко.

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Водночас він додав, що існує провадження щодо певних дій НАБУ: «Я особисто буду радитися із керівництвом НАБУ, щоб ці перевірки не заважали нашій спільній роботі щодо резонансних злочинів високопосадовців».

Як повідомлялося, НАБУ підозрює військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика у незаконному збагаченні. 29 червня детективи Бюро провели обшуки за місцем його проживання. Після завершення слідчих дій детективи повідомили Кулику про підозру. Прокуратура має намір просити суд відправити його під домашній арешт.