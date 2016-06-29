НАБУ провело обшук у помешканні прокурора сил АТО Кулика - нардеп

Про це повідомив народний депутат від "БПП" Валерій Карпунцов на своїй сторінці у Facebook.

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При чому він заявив, що цими діями НАБУ зриває розгляд справи проти бізнесмена Сергія Курченка та його спільників, оскільки Кулик як слідчий сьогодні "мав представляти обвинувачення в апеляції по справам затриманих Сухомлина та Кошеля, що проходять по справам Сергія Курченка".

"НАБУ зриває роботу одного із головних слідчих по справах Курченка. Сьогодні зранку слідчі НАБУ прийшли з обшуком до квартири слідчого Костянтина Кулика, проте забули вручити йому підозру після того, як у квартирі Кулика не було нічого знайдено, що могло б зацікавити антикорупційне бюро", - написав Карпунцов.

Таким чином, за словами депутата, "через власні проколи та непідготовленість кадрів НАБУ зробило заручником ситуації (Кулик в квартирі – не виходить, щоб не отримати підозру, і не з’явиться через НАБУшників на суд)".

"Тобто НАБУ хоче підтримки від Генпрокуратури по справі Онищенка, а паралельно, свідомо чи несвідомо, валить справи по Курченку", - зазначив Карпунцов, додавши, що зараз "у Кулика під дверима 15 чоловік, суд в обід. Отака антикорупційна співпраця".

Як повідомлялось, на початку січня Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування за фактом придбання головним військовим прокурором сил АТО Костянтином Куликом дорогої нерухомості під час його роботи у військовій прокуратурі.