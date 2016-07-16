Україна посилила охорону кордону через спробу військового перевороту в Туреччині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

“В пунктах пропуску для авіаційного та морського сполучення здійснюється посилений прикордонний контроль. Активізовано оперативні та режимні заходи, підвищено рівень обміну інформацією та взаємодії підрозділів прикордонного відомства з СБУ, Нацполіцією та Нацгвардією”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Держприкордонслужбі наголосили, що наразі особлива увага приділяється морській ділянці кордону - підвищено готовність до дій сил морської охорони та прикордонної авіації, забезпечено посилений моніторинг обстановки в територіальному морі та районах виключної морської економічної зони.

У той же час громадян України, які планують поїздки до Туреччини, попросили врахувати інформацію щодо посилених заходів безпеки на українському кордоні, спрямованих на забезпечення режиму державного кордону України, безперебійної роботи пунктів пропуску, належної безпеки пасажирів, які перетинають державний кордон, недопущення в’їзду екстремістськи налаштованих осіб, перевезення зброї, боєприпасів та засобів терору.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба військового перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.

Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

На даний час більшість організаторів заколоту затримано.

МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до Туреччини до нормалізації ситуації в цій країні.

Президент Петро Порошенко доручив силовим структурам посилити контроль в аеропортах та на південних кордонах України у зв’язку зі спробою військового перевороту в Туреччині.