У Туреччині при спробі перевороту вбито 104 бунтівники
Згідно з даними Генштабу Туреччини, в результаті спроби держперевороту було вбито 104 бунтівника. Крім цього загинули 90 осіб, з яких 47 - мирні громадяни і 41 поліцейський.
Турецька влада затримала в загальній складності понад півтори тисячі військових за причетність до заколоту, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожПісля спроби перевороту в Туреччині вже затримали понад 1500 осібПрезидент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган раніше попросив своїх прихильників не йти з вулиць турецьких міст, поки ситуація не стабілізується.
При цьому він підбадьорив їх, заявивши, що "уряд керує ситуацією" і тримає її у своїх руках.
Збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян.
Турецькому уряду вдалося відновити контроль над ситуацією в країні. Ердоган вже скликав екстрене засідання парламенту.