У Туреччині при спробі перевороту вбито 104 бунтівники

Турецька влада затримала в загальній складності понад півтори тисячі військових за причетність до заколоту, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожПісля спроби перевороту в Туреччині вже затримали понад 1500 осібПрезидент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган раніше попросив своїх прихильників не йти з вулиць турецьких міст, поки ситуація не стабілізується.

При цьому він підбадьорив їх, заявивши, що "уряд керує ситуацією" і тримає її у своїх руках.

Збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян.

Турецькому уряду вдалося відновити контроль над ситуацією в країні. Ердоган вже скликав екстрене засідання парламенту.