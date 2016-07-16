Генштаб Туреччини назвав організаторів спроби держперевороту в країні

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Генерального штабу Туреччини Уміт Дандар, передає РБК. За його словами, заколот увечері 15 липня підняли солдати зі складу ВПС Туреччини, а також військової поліції. В. о. голови Генерального штабу уточнив, що верховне командування армії з самого початку переворот не підтримало.

Читайте такожПісля спроби перевороту в Туреччині вже затримали понад 1500 осібТакож Уміт Дундар уточнив, що в ході перевороту змовники захопили багатьох командирів військових частин і відвезли їх в невідомому напрямку.

Серед захоплених заколотниками офіцерів був і голова Генерального штабу Хулусі Акар. В даний час він звільнений і знаходиться в безпеці.

Уміт Дундар також пообіцяв, що «паралельні структури» будуть вичищені з турецької армії, а ті, хто зрадили свою країну не залишаться без покарання.

За останніми даними, в ході придушенняспроби військового перевороту були затримані 1563 людини. Серед них – генерал Мамдух Хакбилен, який командував армійським угрупованням на Егейському морі.