Перед виявленням ФСБ "диверсантів" у Криму на Сумщині біля прикордонної смуги вбили прикордонника

Як повідомляє прокуратура Сумщини, прикордонниками неподалік від прикордонної смуги в селі Нова Слобода Путивльського району ще 7 серпня об 11:20 було виявлено труп свого колеги.

За результатами розтину з’ясовано, що смерть 39-річного чоловіка наступила 6 серпня близько 18:30 від закритої черепно-мозкової травми.

Останній раз на зв'язок він виходив після закінчення свої зміни близько 17:00, повідомивши керівника, що збирається додому.

Читайте такожНа Чернігівщині затримали росіян, що без документів пробралися через кордон під виглядом ловлі риби

На місце події невідкладно вирушила слідчо-оперативна група. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

З метою забезпечення ефективного розслідування матеріали кримінального провадження передані до слідчого управління Головного управління поліції в Сумській області, процесуальне керівництво здійснює прокуратура Сумщини.

На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин та осіб, причетних до вчиненого злочину.

Читайте такожВиконроб з Євпаторії: правозахисники розповіли про другого затриманого ФСБшниками "диверсанта"

Нагадаємо, за твердженням Федеральної служби безпеки Росії, у ніч з 6 на 7 в результаті оперативно-розшукових заходів біля Армянська в окупованому Росією Криму нібито була виявлена "група диверсантів". ФСБ заявила про затримання "громадян України та РФ", що нібито планували теракти в Криму. Одним з них виявився мешканець Енергодара Запорізької області Євген Панов, якого Росія називає співробітником української військової розвідки. Родичі Панова кажуть, що того викрали й вивезли до Криму.