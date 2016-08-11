У мережі з'явилося відео допиту "українського диверсанта" Панова

Відповідне відео оприлюднено на YouTube.

На відео Панов визнав свою провину в нібито підготовці "диверсії", заявивши, що "операція була спланована групою кадрових офіцерів розвідки України".

За його словами, в цю групу нібито увійшли такі кадрові офіцери: Олександр Кирилов ("Кирило"), Олег Петренко ("Лис"), Олексій Сандул ("Сай"), а також офіцер на ім'я Дмитро і людина з позивним "Дешек".

Варто відзначити, що на обличчі Панова видно численні синці.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують в російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.