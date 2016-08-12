Кримська провокація: "справа про диверсантів" передана військовим РФ, ФСБшники шукають нових "підозрюваних"

Про це повідомляє "Комерсант".

Як пише газета, одним з підстав для арешту українців Євгена Панова та Андрія Захтея був назван той факт, що "встановити і затримати вдалося далеко не всіх їх ймовірних спільників".

Згідно орієнтування серед співробітників російських силових структур в окупованому Криму, на півострові може діяти ще кілька подібних груп". Метою їх, як пише газета, є "зрив туристичного сезону".

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Розслідуванням званої "справи про планування терактів" в окупованому Криму крім ФСБ займається військове слідче управління Слідчого комітету Росії по Чорноморському флоту.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.