Прокуратура викликає на допит екс-начальника міліції Донеччини, який сприяв створенню "ДНР" і залишився там

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, слідчим відділом прокуратури області розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст.258-3 (створення або участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків) КК України стосовно генерал-майора міліції, який у 2014 році зрадив присязі працівника правоохоронних органів України та сприяв створенню на території Донецької області терористичної організації «ДНР».

Прокуратурою встановлено, що уродженець Донецька Романов 1968 року народження у період з лютого по березень 2014 року, перебуваючи на посаді начальника ГУ МВС в Донецькій області, не організував належну роботу відомства щодо запобігання проведенню антиукраїнських мітингів у Донецьку та притягнення до кримінальної відповідальності радикально налаштованих прихильників так званого «референдуму» про відокремлення території Донецької області від України.

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Крім того, під час захоплення адміністративної будівлі Донецької обласної державної адміністрації очільник міліцейського главку особисто виступив перед учасниками громадських безладів та пообіцяв їм співпрацю з боку міліції.

Через те, що поплічник терористів перебуває на тимчасово окупованій території, прокуратурою Донецької області прийняте рішення про проведення стосовно нього спеціального досудового розслідування.

На даний час Романову заочно оголошено про підозру в скоєнні вказаних кримінальних правопорушень, а також його оголошено у розшук.

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15, 16 та 17 серпня поточного року прокуратура Донеччини офіційно викликає на допит Романова для вручення йому повідомлення про підозру, допиту в якості підозрюваного, закінчення досудового розслідування та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.