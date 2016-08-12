ГУР про "диверсантів" у Криму: це українці, патріоти, але не співробітники розвідки

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Це громадяни України, патріоти, але вони не співробітники ГУ розвідки Міністерства оборони України», - зазначив він.

Читайте такожРосія назвала ім'я ще одного "диверсанта", затриманого ФСБшниками в Криму Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.

11 серпня у МЗС РФ назвали ім'я ще одного затриманого у справі про підготовку «терактів» у Криму. Крім Євгена Панова, затримано Андрія Захтея.