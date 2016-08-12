Скандальна екс-продюсер з "Інтера" Столярова розповіла, навіщо "Подробицям" був потрібен пропагандист Муравйов

Російський журналіст Леонід Муравйов був запрошений на "Інтер", щоб консультувати журналістів про те, як вести себе "по той бік" (лінії зіткнення на Донбасі – ред.). Про це в інтерв'ю "Детектору медіа" на початку березня 2015 року заявила в той час співробітниця цього каналу Марія Столярова. Як зазначає журналіст, котра брала інтерв'ю, при вичитуванні тексту Столярова зажадала видалити фрагмент про Муравйова, який був опублікований тільки зараз.

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Ця розмова відбулась менш ніж за тиждень після того, як керівництво НІС заявило, що не працевлаштовує Леоніда Муравйова на канал "Інтер", і за три дні до того, як СБУ заборонила йому в'їзд на територію України. "Працевлаштування Муравйова на каналі "Інтер" - одна з найбільш обговорюваних тем, і пізніше, якщо припустити справжність листування, він продовжив співпрацю в якості "куратора" і посередника між НіСом і представником "ДНР", - зазначає журналіст.

"Люди хочуть діалогу. А через рік буде зовсім інша ситуація: нам потрібні будуть там корпункти, треба буде цю доріжку, яка, я сподіваюся, стане магістраллю до того часу, постійно підтримувати. Ми до цього готуємося дуже і про це мріємо", - заявила Столярова.

На питання про можливе призначення Муравйова Столярова, відповіла, що він буде консультувати журналістів: "Якщо він для себе прийме рішення працювати тут, швидше за все, він буде працювати позаштатно. І це буде та людина, яка буде ці стежки топтати, дуже важливі для нас зараз. Він буде радити журналістам, як поводитися з людьми з того боку – тому що цього досвіду у наших журналістів немає. Тільки у Андрія (Лаща – ред). А мені одного Андрія там мало. І Андрій не залізобетонний, може захворіти, у нього буває відпустка"

Вона підкреслила, що російський пропагандист на "Інтері" буде "консультантом": "У мене зараз є іноземні консультанти, і російські консультанти. Муравйов – дуже хороший журналіст. І він прекрасний продюсер та чудовий парламентер".

За словами Столярової, Леонід Муравйов повинен був "не те щоб налагоджувати стосунки з представниками("Л/ДНР" – ред.) – він буде розповідати, як вести себе в тій ситуації, там, з того боку. За Кураховим, умовно кажучи".

"Ми робимо точковий продукт, один з найрейтинговіших на українському ринку. І ті кошти, ті зв'язки, які сюди вкладено, багато хто з них назавжди залишаться в межах цієї редакції. Якими засобами ми робимо цей продукт – це наша справа", - заявила тоді Столярова.

Як відомо, раніше в Інтернеті з'явилося листування співробітниці так званого міністерства державної безпеки "ДНР" Тетяни Єгорової з російським журналістом Леонідом Муравйовим, а також співробітниками каналів "Інтер" і "Донбас". Згідно з цими даними, працівники "Інтера" і "Донбасу" узгоджували свої матеріали з "ДНР".

Як повідомляв УНІАН, під час сюжету про Небесну Сотню до прямого ефіру потрапило нецензурне висловлювання шеф-редактора "Подробиць тижня" на "Інтері" Марії Столярової: вона перервала трансляцію з Майдану Незалежності словами "Ну, давайте закінчуйте цю х*йню" під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.

Столярова також "прославилася" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Восток", яких вона називала "Улюбленими хлопцями в Донецьку".