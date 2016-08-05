СБУ перевірить листування українських телеканалів з "ДНР"

Про це повідомили у прес-службі СБУ, передає "Детектор медіа".

У СБУ зазначили, що будь-які коментарі щодо листування давати поки зарано – відомство коментуватиме ситуацію після перевірки листування.

"Хочемо також нагадати, що Марія Столярова була видворена з нашої держави після того, як була викрита у співпраці з терористичними організаціями", - зауважили у прес-службі СБУ.

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На запитання, чи буде СБУ переглядати своє рішення щодо одного з керівників новинного продакшну медіагрупи "Інтер" Ігоря Шувалова, у прес-службі сказали, що поки не мають такої інформації. Як зазначається, у січні та березні 2014 року СБУ двічі приймала та скасовувала рішення про заборону на в’їзд Ігоря Шувалова до України та його депортацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Інтернеті з'явилося листування співробітниці так званого міністерства державної безпеки "ДНР" Тетяни Єгорової з російським журналістом Леонідом Муравйовим, а також співробітниками каналів "Інтер" і "Донбас".

Згідно з викладеним в Інтернеті листуванням, співробітники каналів "Інтер" і "Донбас" погоджували свої матеріали з представниками "ДНР".