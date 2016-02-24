"Квиток в один бік": Після скандального ефіру на "Інтері" Столярову видворили з України - СБУ

Про це на свої сторінці у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, перед цим співробітники ‪‎СБУ провели слідчі дії зі Столяровою.

"Їх цікавили брудні висловлювання росіянки під час сюжету про Героїв Небесної Сотні. Також у них були питання стосовно її перебування на тимчасово окупованих територіях у 2014 році та щодо її ймовірної участі у терористичних організаціях ДНР/ЛНР. Здійснюється системний аналіз та вивчення її дописів у соціальних мережах, що можуть містити ознаки антиукраїнської пропаганди. У подальшому буде надана відповідна оцінка", - повідомила Гітлянська.

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Так, СБУ було прийнято рішення – скоротити термін перебування на території України вищезазначеної громадянки РФ за вчинення дій, що завдають шкоди інтересам України.

Зазначається, що з тих же підстав їй заборонено в’їзд до нашої країни терміном на п’ять років.

Нагадаємо, Столярова також "прославилася" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Восток", яких вона називала "Улюбленими хлопцями в Донецьку".

Крім того, на своїй сторінці в Facebook, Столярова закликала ввести війська" під час зіткнень в Харкові.

Нагадаємо, Столярова опинилася в центрі гучного скандалу. Під час сюжету про Небесну Сотню в прямий ефір потрапив нецензурний вислів. Столярова перервала трансляцію з Майдану Незалежності словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.