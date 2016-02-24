"Квиток в один бік": Після скандального ефіру на "Інтері" Столярову видворили з України - СБУ
Російська журналістка, яка "прославилась" скандальним ефіром на телеканалі "Інтер", Марія Столярова отримала "квиток в один бік" та під наглядом співробітників Служби безпеки України залишила територію нашої держави.
Про це на свої сторінці у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.
За її словами, перед цим співробітники СБУ провели слідчі дії зі Столяровою.
"Їх цікавили брудні висловлювання росіянки під час сюжету про Героїв Небесної Сотні. Також у них були питання стосовно її перебування на тимчасово окупованих територіях у 2014 році та щодо її ймовірної участі у терористичних організаціях ДНР/ЛНР. Здійснюється системний аналіз та вивчення її дописів у соціальних мережах, що можуть містити ознаки антиукраїнської пропаганди. У подальшому буде надана відповідна оцінка", - повідомила Гітлянська.
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Так, СБУ було прийнято рішення – скоротити термін перебування на території України вищезазначеної громадянки РФ за вчинення дій, що завдають шкоди інтересам України.
Зазначається, що з тих же підстав їй заборонено в’їзд до нашої країни терміном на п’ять років.
Нагадаємо, Столярова також "прославилася" фотографіями з бойовиками російсько-терористичного батальйону "Восток", яких вона називала "Улюбленими хлопцями в Донецьку".
Крім того, на своїй сторінці в Facebook, Столярова закликала ввести війська" під час зіткнень в Харкові.
Нагадаємо, Столярова опинилася в центрі гучного скандалу. Під час сюжету про Небесну Сотню в прямий ефір потрапив нецензурний вислів. Столярова перервала трансляцію з Майдану Незалежності словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.