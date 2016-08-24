У Софійському соборі за участю президента відбулася молитва за Україну

У Софійському соборі предстоятелі церков і керівники релігійних організацій помолилися за Українську державу, за мир та процвітання, за Божий захист і благословення для українських захисників, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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За Україну молитви виголосили митрополит Української православної церкви в США, представник Вселенського патріарха Антоній, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, верховний архієпископ Києво-Галицький Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Київський і всієї України Онуфрій, предстоятель Української автокефальної православної церкви, митрополит Київський і всієї України Макарій, голова Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк, муфтій Духовного управління мусульман України Тамім Ахмед та головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх.

Президентське подружжя встановило свічки.

Разом з главою держави та його родиною у молитві взяли участь голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов та київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.