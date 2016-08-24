Парад на честь 25-річчя Незалежності України (подію завершено)

Жителі обласних центрів зможуть дивитися військовий парад з Хрещатика на великих екранах, встановлених на головних площах своїх міст.

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Також сьогодні всі регіони України будуть одночасно виконувати державний гімн. А на головному екрані Києва буде транслюватися колаж усіх міст, які разом зі столицею співатимуть «Ще не вмерла України ні слава, ні воля».

Після військового параду на вулицях столиці відбудеться ціла низка фестивалів, виставок, виступів художніх колективів. Зокрема, на майданчику коло Київської міської державної адміністрації протягом усього дня відбуватиметься великий концерт «Україна єдина», під час якого будуть показані досягнення митців з усіх областей України.

Україні - 25!

Це лише початок! pic.twitter.com/jyD1MuD14f — Петро Порошенко (@poroshenko) August 24, 2016 Вітаю з Днем Незалежності України! Незалежність - той здобуток, який виборювали цілі покоління.Вірю в нашу перемогу! pic.twitter.com/naaTB8Rv7H — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 24, 2016

На Контрактовій площі можна буде послухати концерт київських колективів, а також відвідати фестиваль національної кухні.

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Нагадаємо, через святкові заходи рух транспорту, а в окремих місцях і пішохідний, буде перекрито. Хрещатик буде перекритим з 8-й ранку до 10-ї вечора. Закриті для проїзду авто вулиці довкола Михайлівської і Софійської площ - Мала Житомирська, Трьохсвятительська та Михайлівська, та частина вулиці Володимирської; Вулиці Прорізна, Богдана Хмельницького та бульвар Тараса Шевченка. Немає руху на вулицях Інститутській та Городецького.

З міркувань безпеки з 8-ї ранку на вхід та вихід будуть закриті метро Майдан Незалежності та Хрещатик з боку Інститутської, а також усі підземні переходи уздовж Хрещатика.